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80 человек пришлось эвакуировать из здания суда на время проверки ложного сообщения о минировании
16:12 / 29.08.2017

ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившая сегодня информация о минировании Одесского апелляционного административного суда не подтвердилась, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, специалисты взрывотехнической службы в 14:10 закончили проверку здания Одесского апелляционного административного суда на ул. Софиевская, 19. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено.

Из здания заведения были эвакуированы более 80 работников и посетителей суда.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, передавшего ложное сообщение.

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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