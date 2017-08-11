Одесса > Новости > Правоохранительные органы 80 человек пришлось эвакуировать из здания суда на время проверки ложного сообщения о минировании 16:12 / 29.08.2017 ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившая сегодня информация о минировании Одесского апелляционного административного суда не подтвердилась, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, специалисты взрывотехнической службы в 14:10 закончили проверку здания Одесского апелляционного административного суда на ул. Софиевская, 19. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено. Из здания заведения были эвакуированы более 80 работников и посетителей суда. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, передавшего ложное сообщение. версия для печати