|
|
80 человек пришлось эвакуировать из здания суда на время проверки ложного сообщения о минировании
16:12 / 29.08.2017
ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившая сегодня информация о минировании Одесского апелляционного административного суда не подтвердилась, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, специалисты взрывотехнической службы в 14:10 закончили проверку здания Одесского апелляционного административного суда на ул. Софиевская, 19. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено.
Из здания заведения были эвакуированы более 80 работников и посетителей суда.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, передавшего ложное сообщение.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
18:10 30.08.2017
17:48 30.08.2017
17:23 30.08.2017
16:34 30.08.2017
16:05 30.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.019
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»