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Начальник ГУНП призвал одесситов сообщать в полицию о подозрительных людях и предметах
14:31 / 29.08.2017
ОДЕССА, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин выступил с обращением к жителям области, призвав сообщать в полицию о подозрительных лицах и предметах для пресечения возможных терактов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
В своём обращении глава полиции области заявил, что работники ГУ Нацполиции постоянно принимают меры, направленные на обеспечение спокойствия и личной безопасности граждан в городе и области, добавив, что «в современных условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ».
Д. Головин подчеркнул, что причинами необходимого усиления мер безопасности на территории области был обусловлен ряд превентивных мероприятий — проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств.
«Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение в возможности совершения ими террористических актов», — также заявил он.
«Мы будем оперативно реагировать на ваши сообщения по выявлению подозрительных предметов в местах работы, проживания или массового скопления людей. Сообщайте любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, временного поселения незнакомых лиц, которые вызывают у вас подозрения. Каждое ваше сообщение будет тщательно проверено и будут приняты соответствующие меры реагирования», — пообещал Д. Головин.
Телефон дежурной части ГУНП в Одесской области: (048) 779-40-61, (048) 779-49-61.
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