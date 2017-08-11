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400 правоохранителей будут следить за порядком в Одессе во время празднования Дня Независимости
17:34 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время массовых мероприятий в Одессе, посвященных Дню Независимости, охрану общественного порядка будут обеспечивать около 400 сотрудников полиции и Нацгвардии Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 23 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, торжества по случаю 26-й годовщины Независимости Украины начнутся в центральной части Одессы 24 августа с 10 часов утра.
В целом для охраны общественного порядка в местах наибольшего скопления людей будет привлечено 300 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Также с 23 по 26 августа к несению службы по обеспечению общественного порядка и безопасности привлекут 100 бойцов Национальной гвардии Украины.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, проявлять толерантность и соблюдать нормы действующего законодательства.
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Сергей Гриневецкий
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