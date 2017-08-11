Одесская полиция задержала иностранца-шантажиста, специализировавшегося на подставных ДТП

16:23 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники одесской полиции задержали иностранца, который искусственно создавал ДТП и требовал у водителей деньги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в полицию обратился одессит, который сообщил, что несколькими днями ранее он, управляя своим автомобилем «ВАЗ-2101», стал участником ДТП — двое мужчин на автомобиле «Мерседес» намеренно создали аварийную ситуацию, в результате которой их автомобиль получил незначительные царапины. Водитель автомобиля «Мерседес» путем запугивания и угроз физической расправой одесситу, его жене и малолетнему ребенку, которые находились в автомобиле, заставил мужчину отказаться от официального оформления дорожно-транспортного происшествия и потребовал 1,6 тыс. долларов США за якобы повреждения его автомобиля.

Затем иностранец отобрал водительское удостоверение и талон на регистрацию авто, и уже на следующий день пришел к водителю «ВАЗа» домой с угрозами физической расправы в случае, если нужная сумма не будет собрана. Через две недели злоумышленник снова пришел к своей жертве, чтобы получить так называемый «долг». Однако, узнав, что человек собрал лишь часть суммы, начал угрожать ножом и наносить удары в лицо.

В этот момент сотрудники криминальной полиции ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника.

В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Выяснилось, что 26-летний уроженец республики Азербайджан ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение разбойных нападений и грабежей.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В ГУНП области также призвали граждан, которые стали жертвой аналогичных ДТП, сообщить в полицию по телефонам дежурной части: (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или 102.