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Начальник управления Подольской налоговой задержан на взятке
16:15 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время получения взятки разоблачен начальник управления Подольской объединенной государственной налоговой инспекции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 22 августа следователями прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области и сотрудниками Управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы в области во время получения взятки разоблачен начальник управления Подольской объединенной государственной налоговой инспекции.

Установлено, что должностное лицо требовало и получило через посредника 300 долларов США взятки от предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций, начисленных по результатам налоговой проверки, и непривлечение к ответственности за выявленные нарушения.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.

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