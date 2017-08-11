Одесские правоохранители за неделю ликвидировали 16 подпольных игорных заведений

11:17 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе сотрудники прокуратуры и полиции во время совместного рейда ликвидировали 16 незаконных игорных заведений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в течение недели правоохранительные органы провели во всех районах Одессы около 20 обысков и осмотров объектов, по результатам которых прекращена деятельность 16 подпольных игорных заведений.

В ходе расследования сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили и изъяли 230 персональных компьютеров и другое компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги по доступу к азартным играм.

Кроме того, правоохранители изъяли бухгалтерию, черновые записи, оригиналы и копии документов, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебные расследования в уголовных производствах по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) продолжаются.