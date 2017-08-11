|
|
Правоохранители области выявили подпольные швейные цеха, в которых работали нелегалы
17:35 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области выявили три подпольных цеха по пошиву «брендовой» одежды, где работали граждане одной из азиатских стран и гражданки Приднестровья, в том числе незаконно находящиеся на территории Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры области в рамках операции «Мигрант» выявили подпольные цеха по производству «брендовой» одежды, где незаконно работали иностранцы.
Так, на территории Овидиопольского района обнаружены три подпольных цеха по пошиву «брендовой» одежды известных марок. В помещении находились 13 граждан одной из азиатских стран и 10 гражданок Приднестровья, которые работали на данном производстве. В ходе проверки документов указанных лиц оказалось, что четверо из них находились на территории Украины с нарушением сроков пребывания.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства совершения противоправной деятельности: швейные машинки, 23 рулона тканей, готовая продукция, 2 клише известных торговых марок.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному правонарушению и другие обстоятельства.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:44 21.08.2017
17:17 21.08.2017
Полторы сотни человек были эвакуированы на время проверки сообщений о минировании двух судов в Одессе
16:59 21.08.2017
16:53 21.08.2017
16:28 21.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.709
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»