Правоохранители области выявили подпольные швейные цеха, в которых работали нелегалы

17:35 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители области выявили три подпольных цеха по пошиву «брендовой» одежды, где работали граждане одной из азиатских стран и гражданки Приднестровья, в том числе незаконно находящиеся на территории Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры области в рамках операции «Мигрант» выявили подпольные цеха по производству «брендовой» одежды, где незаконно работали иностранцы.

Так, на территории Овидиопольского района обнаружены три подпольных цеха по пошиву «брендовой» одежды известных марок. В помещении находились 13 граждан одной из азиатских стран и 10 гражданок Приднестровья, которые работали на данном производстве. В ходе проверки документов указанных лиц оказалось, что четверо из них находились на территории Украины с нарушением сроков пребывания.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства совершения противоправной деятельности: швейные машинки, 23 рулона тканей, готовая продукция, 2 клише известных торговых марок.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному правонарушению и другие обстоятельства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.