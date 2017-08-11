Полторы сотни человек были эвакуированы на время проверки сообщений о минировании двух судов в Одессе

17:17 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около 150 человек были эвакуированы сегодня из админзданий Малиновского районного суда и Апелляционного суда Одессы на время проверки сообщений о минировании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что в 11:12 и в 11:17 по спецлинии «102» поступили анонимные сообщения о том, что заминированы Малиновский районный суд и Апелляционный суд Одессы.

По состоянию на 14:30 следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками завершили осмотр зданий и прилегающей территории. На это время были эвакуированы около 150 человек.

В результате проверки никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.