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Передано в суд дело жителя области, грабившего кредитные учреждения в Одессе
14:30 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в серии разбойных нападений на финансовые учреждения (ч. 3 ст. 187 УК Украины), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, в ходе расследования установлено, что житель Одесской области в связи с имеющимися у него долгами совершил на территории Приморского района Одессы три разбойных нападения на финансовые учреждения, которые выдают «быстрые» кредиты.
Во время нападений мужчина угрожал оружием и передавал работникам финансовых учреждений в обложке паспорта записки с угрозами и требованием отдать деньги.
По ходатайству прокуратуры задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлял Приморский отдел полиции.
Теперь подозреваемый в совершении разбойных нападений предстанет перед судом.
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Сергей Гриневецкий
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