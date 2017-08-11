Передано в суд дело жителя области, грабившего кредитные учреждения в Одессе

14:30 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в серии разбойных нападений на финансовые учреждения (ч. 3 ст. 187 УК Украины), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования установлено, что житель Одесской области в связи с имеющимися у него долгами совершил на территории Приморского района Одессы три разбойных нападения на финансовые учреждения, которые выдают «быстрые» кредиты.

Во время нападений мужчина угрожал оружием и передавал работникам финансовых учреждений в обложке паспорта записки с угрозами и требованием отдать деньги.

По ходатайству прокуратуры задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлял Приморский отдел полиции.

Теперь подозреваемый в совершении разбойных нападений предстанет перед судом.