Прокуратура начала расследование по фактам жестокого обращения с арестантами в Одесском СИЗО

14:14 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователи прокуратуры Одесской области начато расследование по фактам жестокого обращения с гражданами, содержащимися в Одесском СИЗО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в субботу, 19 августа, сотрудниками прокуратуры Одесской области при участии представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с содержащимися в СИЗО гражданами.

По результатам проведенной проверки начато расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личное достоинство потерпевшего).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что ранее, после того, как 17 августа одним из заключенных была убита и расчленена сотрудница СИЗО, прокуратура открыла производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками учреждения.