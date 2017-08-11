Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители проверяют информацию о минировании двух зданий судов в Одессе 11:52 / 21.08.2017 ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют поступившую информацию о минировании двух административных зданий судов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, сегодня в 11:12 и в 11:17 по спецлинии «102» поступили анонимные сообщения о том, что заминированы Малиновский районный суд на ул. Стуса, 1а, и Апелляционный суд Одессы на ул.Гайдара, 24а. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. версия для печати