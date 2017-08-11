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Правоохранители проверяют информацию о минировании двух зданий судов в Одессе
11:52 / 21.08.2017
ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют поступившую информацию о минировании двух административных зданий судов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 11:12 и в 11:17 по спецлинии «102» поступили анонимные сообщения о том, что заминированы Малиновский районный суд на ул. Стуса, 1а, и Апелляционный суд Одессы на ул.Гайдара, 24а.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.
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Сергей Гриневецкий
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