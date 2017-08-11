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Гибель ребёнка, выпавшего из окна 11 этажа в Аркадии, предварительно квалифицируют как несчастный случай
12:05 / 19.08.2017
ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция устанавливает обстоятельства гибели ребёнка, выпавшего из окна 11 этажа в Аркадии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 19 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, 5-летний мальчик выпал из окна 11 этажа многоквартирного дома на ул. Посмитного.
Выяснилось, что мать с сыном — граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности выпал из окна.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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Сергей Гриневецкий
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