Гибель ребёнка, выпавшего из окна 11 этажа в Аркадии, предварительно квалифицируют как несчастный случай

12:05 / 19.08.2017

ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция устанавливает обстоятельства гибели ребёнка, выпавшего из окна 11 этажа в Аркадии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 19 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, 5-летний мальчик выпал из окна 11 этажа многоквартирного дома на ул. Посмитного.

Выяснилось, что мать с сыном — граждане одной из стран постсоветского пространства, приехали в Одессу в гости к родственникам. Женщина не досмотрела за сыном, и он по неосторожности выпал из окна.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».