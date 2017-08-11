«Заключенный, убивший сотрудницу СИЗО, имел свободный доступ к ножам и топорам», — прокурор области

10:51 / 19.08.2017

ОДЕССА, 19 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заключённый, убивший 17 августа сотрудницу одесского СИЗО, содержался не в камере, а проживал в техническом помещении и выполнял хозяйственные работы, при которых имел свободный доступ к ножам и топорам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Одесской области, об этом заявил на брифинге 18 августа прокурор области Олег Жученко.

Прокурор напомнил, что 17 августа, органами полиции Одесской области начато уголовное производство по факту умышленного убийства 34-летней сотрудницы Одесского следственного изолятора. В ходе расследования правоохранительными органами разоблачен 39-летний заключенный, который, по данным следствия, мог совершить убийство. Указанный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство, изнасилование, грабеж, незаконное лишение свободы и др.

Установлено, что мужчина убил, расчленил и спрятал в разных пакетах тело жертвы в контейнере для мусора.

Также следователями прокуратуры области начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками Одесского следственного изолятора, в результате чего стало возможным совершение заключенным преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

О. Жученко отметил, что «сейчас уже установлено, что арестант в нарушение требований Закона находился на территории пенитенциарного учреждения более двух часов в сутки и последний месяц, по информации свидетелей, в камере не содержался. Ему было поручено выполнение работ, связанных с уходом за домашними животными, то есть фактически человек проживал в техническом помещении.

При выполнении хозяйственных работ арестант использовал колющие и режущие предметы (ножи и топоры), которыми он распоряжался без соответствующего учета и разрешения.

Также установлено, что администрацией пенитенциарного учреждения допущено нарушение в организации несения службы дежурными мобильными постами, вследствие чего отсутствовал какой-либо контроль над соблюдением режима арестованным».

В пресс-службе добавили, что прокуратура и ранее заявляла о нарушениях требований действующего законодательства в Одесском следственном изоляторе — только за июль-август было направлено 4 документа реагирования на нарушения требований режима работниками этого учреждения.

Тем временем ряд СМИ со ссылкой на спикера замминистра юстиции сообщил об увольнении начальника одесского СИЗО.

Также сообщается, что погибшая перед смертью была изнасилована.