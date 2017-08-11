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Правоохранители ликвидировали в Одессе очередной подпольный цех по выпуску спиртного
10:44 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники ГФС области, Госпограслужбы и прокуратуры ликвидировали очередной подпольный цех, производивший ликероводочную продукцию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в ходе операций «Акциз-2017» и «Рубеж-2017» в рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 204 УК Украины, на основании постановления Приморского районного суда Одессы сотрудники ГФС и ГПСУ провели 5 обысков в Одессе по адресам производства и хранения подакцизной фальсифицированной продукции.
В результате была выявлена и прекращена деятельность по незаконному производству ликероводочной продукции без получения необходимых разрешительных документов на оборудовании, которое обеспечивает массовое их изготовление.
В целом в результате обысков изъято товарно-материальных ценностей на сумму 2,6 млн. грн., в том числе: 413 декалитров спирта на общую сумму 1 млн. грн.; 564,38 декалитров ликероводочных изделий (водка, коньяк, пиво, вино) на общую сумму 1,3 млн. грн.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению происхождения и владельца выявленных товаров.
В случае незаконной реализации изъятого на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы свыше 400 тыс. грн.
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Сергей Гриневецкий
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