Правоохранители ликвидировали в Одессе очередной подпольный цех по выпуску спиртного

10:44 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники ГФС области, Госпограслужбы и прокуратуры ликвидировали очередной подпольный цех, производивший ликероводочную продукцию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе операций «Акциз-2017» и «Рубеж-2017» в рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 204 УК Украины, на основании постановления Приморского районного суда Одессы сотрудники ГФС и ГПСУ провели 5 обысков в Одессе по адресам производства и хранения подакцизной фальсифицированной продукции.

В результате была выявлена и прекращена деятельность по незаконному производству ликероводочной продукции без получения необходимых разрешительных документов на оборудовании, которое обеспечивает массовое их изготовление.

В целом в результате обысков изъято товарно-материальных ценностей на сумму 2,6 млн. грн., в том числе: 413 декалитров спирта на общую сумму 1 млн. грн.; 564,38 декалитров ликероводочных изделий (водка, коньяк, пиво, вино) на общую сумму 1,3 млн. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению происхождения и владельца выявленных товаров.

В случае незаконной реализации изъятого на территории Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы свыше 400 тыс. грн.