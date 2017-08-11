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Прокуратура открыла производство по факту служебной халатности сотрудников СИЗО, где была убита женщина
09:52 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура и полиция открыли уголовные производства по факту умышленного убийства в Одесском следственном изоляторе и по факту служебной халатности сотрудников учреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, 17 августа органы полиции Одесской области начали уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершавшим умышленное убийство) по факту гибели 34-летней сотрудницы Одесского следственного изолятора. В ходе расследования правоохранительными органами разоблачен 39-летний заключенный, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.
Также следователи прокуратуры области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается.
На место происшествия выезжал прокурор Одесской области Олег Жученко, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин и следственно-оперативная группа.
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