Прокуратура открыла производство по факту служебной халатности сотрудников СИЗО, где была убита женщина

09:52 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура и полиция открыли уголовные производства по факту умышленного убийства в Одесском следственном изоляторе и по факту служебной халатности сотрудников учреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 17 августа органы полиции Одесской области начали уголовное производство по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершавшим умышленное убийство) по факту гибели 34-летней сотрудницы Одесского следственного изолятора. В ходе расследования правоохранительными органами разоблачен 39-летний заключенный, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

Также следователи прокуратуры области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовным производствах продолжается.

На место происшествия выезжал прокурор Одесской области Олег Жученко, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин и следственно-оперативная группа.