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Полиция выясняет обстоятельства убийства арестантом сотрудницы СИЗО
09:35 / 18.08.2017
ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции проводят проверку по факту убийства и расчленения тела сотрудницы СИЗО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Одесского следственного изолятора исчезла сотрудница. Работники СИЗО два часа самостоятельно осуществляли поиски, в результате чего обнаружили части тела погибшей на территории изолятора.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
В ходе проведения розыскных мероприятий в хозяйственной части СИЗО в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело пропавшей и ее вещи.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Оказалось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.
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Сергей Гриневецкий
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