Полиция выясняет обстоятельства убийства арестантом сотрудницы СИЗО

09:35 / 18.08.2017

ОДЕССА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники полиции проводят проверку по факту убийства и расчленения тела сотрудницы СИЗО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Одесского следственного изолятора исчезла сотрудница. Работники СИЗО два часа самостоятельно осуществляли поиски, в результате чего обнаружили части тела погибшей на территории изолятора.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе проведения розыскных мероприятий в хозяйственной части СИЗО в мусорном контейнере было обнаружено расчлененное тело пропавшей и ее вещи.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Оказалось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.