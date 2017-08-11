Полиция обеспечивала порядок во время выяснения отношений одесских общественников

17:58 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесским правоохранителям пришлось обеспечивать правопорядок во время выяснения отношений между представителями общественных «патриотических» организаций на ул. Жуковского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В официальном сообщении правоохранителей говорится: «Сегодня на улице Жуковского возле офиса одной из общественных организаций состоялось собрание двух групп граждан с разными взглядами. Чтобы не допустить столкновений между ними, сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность.

Между двумя группами активистов произошла словесная перепалка. Сотрудники полиции разделили участников и не допустили разжигания конфликта.

Нарушений общественного порядка не зафиксировано».

Ранее представители одной из «патриотических» организаций (никак не подписавшейся в рассылке) анонсировали проведение предупредительной акции «Нет бандитизму под украинским флагом». Общественники заявили о намерении провести пикетирование офиса «Совета общественной безопасности» (РГБ), лидера которого они обвинили в «рейдерских и криминальных занятиях под видом патриотизма, дискредитирующих патриотическое движение».

По данным одесских СМИ, акция против РГБ была достаточно массовой — в ней приняли участие сразу несколько общественных организаций, воины АТО и участники одесского «Евромайдана».