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Спецштаб ОГА выявил банду рейдеров, захвативших урожай зерна на миллион гривен
15:47 / 17.08.2017
ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Ширяевском районе выявлен очередной факт аграрного рейдерства — неизвестные люди с помощью 12 комбайнов собрали с полей ООО «Укр Зерно Трейд» урожай зерна общей стоимостью 1 млн. грн. и вывезли в неизвестном направлении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Как сообщили в пресс-службе, 16 августа специальная комиссия ОГА, изучающая факты попыток рейдерских захватов в Одесской области, провела выездное совещание в Ширяевском районе, где неизвестные люди с помощью 12 комбайнов обработали 926 га земли и вывезли урожай зерна общей стоимостью 1 млн. грн. в неизвестном направлении. При этом руководство ООО «Укр Зерно Трейд», которое стало жертвой рейдеров, уверяет, что беспрепятственность действий правонарушителей обеспечивалось сотрудниками местной полиции.
«Это очень редкий сорт пшеницы — мулан. Аналогов в Одесской области просто нет. Компания «Укр Зерно Трейд» засевала этот сорт. Она потратила огромное количество средств на подготовку земли и удобрение почвы. Согласно законодательству, «Укр Зерно Трейд» владеет имущественным правом на обработку этой земли. Но 14 августа, когда урожай созрел, и мы выехали его собирать, дорогу нам преградили около десяти экипажей полиции Ширяевского района. Требовали от нас документы и всячески препятствовали возможности попасть на наше поле. В это время наш урожай собирали неизвестные люди, которые представились нам пайщиками. Но знаете что это за пайщики такие были? Они даже не могли назвать сорт пшеницы, выращиваемой на этих полях. Я уже молчу, что эти так называемые «дольщики» не могли предъявить ни одного документа, который бы подтвердил их право на обработку этой земли», — рассказал агроном ООО «Укр Зерно Трейд» Сергей Климчук.
Руководитель штаба и первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук принял решение выехать на место в Ширяевский район и провести переговоры со всеми участниками и свидетелями этого случая.
По словам заместителя начальника Главного управления юстиции в Одесской области Юрия Чердынцева, который руководил расследованием, специальная комиссия противодействия рейдерству планирует ходатайствовать об открытии соответствующих уголовных дел по данному инциденту и уделять в дальнейшем можно больше внимания ситуации в Ширяевском районе.
Ведущий консультант национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк предполагает, что организаторами рейдерского захвата были местные олигархические группы, которые, используя различные административные рычаги, создают в районе своего рода маленькое «феодальное государство».
«В конце недели в полном составе комиссии мы подытожим всю полученную информацию и определим наши дальнейшие действия», — подчеркнул Ю. Чердынцев.
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Сергей Гриневецкий
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