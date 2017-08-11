СБУ разоблачила на взятке прокурора Ильичевской прокуратуры

15:11 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генпрокуратуры разоблачили на взятке прокурора Ильичевской местной прокуратуры Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, правоохранители установили, что прокурор через адвоката требовал от жителя региона пять тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и снятие ареста с имущества.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения всей суммы взятки в Одессе, возле одного из административных зданий областной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — мужчина подозревается в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.