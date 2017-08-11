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Правоохранители уличили чиновницу областного Управления по труду в получении 26 тысяч гривен взятки
13:08 / 16.08.2017
ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На взятке в 26 тыс. грн. правоохранители разоблачили государственного инспектора по труду в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
В ходе следствия во вторник, 15 августа, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области разоблачили главного государственного инспектора Управления по труду в Одесской области во время получения взятки. Чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 26 тыс. грн. от директора базы отдыха за несоставление акта проверки соблюдения трудового законодательства с выявленными нарушениями.
Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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