Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители уличили чиновницу областного Управления по труду в получении 26 тысяч гривен взятки 13:08 / 16.08.2017 ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На взятке в 26 тыс. грн. правоохранители разоблачили государственного инспектора по труду в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области. По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). В ходе следствия во вторник, 15 августа, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области разоблачили главного государственного инспектора Управления по труду в Одесской области во время получения взятки. Чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 26 тыс. грн. от директора базы отдыха за несоставление акта проверки соблюдения трудового законодательства с выявленными нарушениями. Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. версия для печати