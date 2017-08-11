Сообщено о подозрении организатору переправки одесских и херсонских моряков для трудоустройства в Крыму

11:11 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сообщено о подозрении организатору преступной группы, которая незаконно переправляла украинских моряков в Крым, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

Как отметили в пресс-службе, правоохранителям АРК при сотрудничестве с Одесским пограничным отрядом Южного РУ Госпогранслужбы Украины удалось собрать достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины организатора преступной группы, который координировал канал незаконной переправки лиц (моряков) через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию полуострова Крым. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Установлено, что организатор в течение 2015-2017 годов с использованием судов заграничного следования организовал незаконную переправку почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей для дальнейшего трудоустройства.

9 мая в Одессе и Херсоне были проведены обыски по месту деятельности указанной группы лиц, а также местам проживания организатора и двух исполнителей. При проведении обысков были изъяты документы и предметы, подтверждающие их противоправные действия.

В рамках уголовного производства, во исполнение решения следственного судьи Приморского районного суда г. Одессы 8 июня было арестовано судно «Bospor» под флагом Молдовы.

Досудебное расследование продолжается.