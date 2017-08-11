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Назначен ряд экспертиз по факту гибели военнослужащего в Одесской области
17:52 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Эксперты-криминалисты проводят ряд экспертиз в рамках досудебного расследования по факту гибели военнослужащего в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 15 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 115 УК Украины по факту гибели военнослужащего, был назначен ряд экспертиз. Согласно предварительным выводам двух из них, мужчина скончался «в результате алкогольной интоксикации».
В Одесском областном бюро судмедэкспертизы проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего. По заключению экспертов предварительно установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти – «указанные телесные повреждения он получил от падения с высоты собственного роста, а переломы ребер были получены после смерти и не вызвали повреждений внутренних органов».
В настоящее время отобраны определенные образцы и проводится углубленный анализ.
Окончательная причина смерти будет определена после проведения всего комплекса исследований.
В ходе проведения досудебного расследования допрошены свидетели и очевидцы происшествия. Проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время планируется назначение судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам и проведение других следственно-розыскных действий для установления обстоятельств указанного события.
В Раздельнянский райсуд поданы ходатайства об арестах изъятого имущества и получении разрешения на проведение осмотров.
Расследование находится на личном контроле руководства ГУНП.
Как сообщалось ранее, тело 33-летнего военного матроса было найдено в селе Егоровка Раздельнянского района. В день смерти мужчина праздновал свой день рождения. По данным ряда СМИ, следствие не исключает, что причиной смерти является убийство.
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