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Передано в суд дело двух сирийцев, подозреваемых в контрабанде 50 килограммов амфетамина
10:21 / 15.08.2017
ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республики, подозреваемых в контрабанде 50 килограммов наркотиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Сирии, которые подозреваются в незаконном перемещении из Ливана в Украину почти 50 кг амфетамина (ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Психотропные вещества выявила региональная прокуратура совместно с Управлением СБУ в области во время проведения таможенного контроля в апреле текущего года — наркотик был спрятан в подошвах женской обуви, партия которой прибыла из Бейрута в Одесский морской торговый порт.
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Сергей Гриневецкий
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