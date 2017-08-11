Передано в суд дело двух сирийцев, подозреваемых в контрабанде 50 килограммов амфетамина

10:21 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республики, подозреваемых в контрабанде 50 килограммов наркотиков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Сирии, которые подозреваются в незаконном перемещении из Ливана в Украину почти 50 кг амфетамина (ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Психотропные вещества выявила региональная прокуратура совместно с Управлением СБУ в области во время проведения таможенного контроля в апреле текущего года — наркотик был спрятан в подошвах женской обуви, партия которой прибыла из Бейрута в Одесский морской торговый порт.