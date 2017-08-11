«Полиция обеспечила порядок во время «Марша равенства» в Одессе», — ГУНП

11:47 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция обеспечила порядок во время воскресного «Марша равенства», однако вынуждена была в короткий срок изменить направление движения участников акции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, во время мероприятия нарушений общественного порядка не зафиксировано.

«Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту «Марша равенства», во избежание конфликтов и для обеспечения безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции», — сообщили в отделе.

Как сообщалось ранее, на день проведения «Марша равенства» представители патриотических организаций подали заявку на проведение марша в защиту традиционных ценностей.