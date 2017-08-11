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«Полиция обеспечила порядок во время «Марша равенства» в Одессе», — ГУНП
11:47 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция обеспечила порядок во время воскресного «Марша равенства», однако вынуждена была в короткий срок изменить направление движения участников акции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, во время мероприятия нарушений общественного порядка не зафиксировано.
«Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту «Марша равенства», во избежание конфликтов и для обеспечения безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции», — сообщили в отделе.
Как сообщалось ранее, на день проведения «Марша равенства» представители патриотических организаций подали заявку на проведение марша в защиту традиционных ценностей.
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Сергей Гриневецкий
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