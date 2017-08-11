ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




«Полиция обеспечила порядок во время «Марша равенства» в Одессе», — ГУНП
11:47 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция обеспечила порядок во время воскресного «Марша равенства», однако вынуждена была в короткий срок изменить направление движения участников акции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, во время мероприятия нарушений общественного порядка не зафиксировано.

«Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту «Марша равенства», во избежание конфликтов и для обеспечения безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции», — сообщили в отделе.

Как сообщалось ранее, на день проведения «Марша равенства» представители патриотических организаций подали заявку на проведение марша в защиту традиционных ценностей.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
17:49 14.08.2017
Во вторник, 15 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:20 14.08.2017
Эпидемиологи рекомендуют временно воздержаться от купания на одесских пляжах
16:00 14.08.2017
34 единицы техники и более тысячи коммунальщиков привлечены к ликвидации последствий непогоды в Одессе
14:54 14.08.2017
«После дождей на этой неделе в Одессу снова вернётся жаркая и сухая погода», — Гидрометцентр
14:08 14.08.2017
Всеукраинская спортивная выставка «Seanergy Global Sport Expo» пройдет в Одесском дворце спорта


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.136