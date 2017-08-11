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Штаб по борьбе с аграрным рейдерством создан в Одесской области
17:08 / 11.08.2017
ОДЕССА, 11 АВГУСТА ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ОГА создана специальная комиссия, которая будет заниматься фактами попыток рейдерского захвата урожая в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в пресс-службе Одесской ОГА.
По информации пресс-службы, в последнее время на территории Одесской области участились случаи аграрного рейдества, в частности, были попытки отобрать урожай у фермеров в Болградском, Ананьевском, Тарутинском районах. По некоторым фактам уже возбуждены уголовные производства.
Теперь в облгосадминистрации создана специальная комиссия, которая будет заниматься фактами попыток рейдерского захвата урожая. Возглавил комиссию первый заместитель председателя облгосадминистрации Александр Терещук. Кроме представителей ОГА, в штаб также вошли представители правоохранительных органов, территориального управления юстиции и др.
«Недавно выезжал лично в Болградский район, где зафиксированы попытки захвата урожая. Там военизированная охрана была, с оружием, спецсредствами, и людей это беспокоило. Но сегодня там наведен порядок. Наша позиция жесткая: тот, кто сегодня посеял, тот и должен собрать урожай. Все другие видения должны рассматриваться только в судебном порядке», — отметил первый вице-губернатор на заседании штаба.
Также в Одесской области созданы три мобильные группы, которые будут выезжать на места в случае возникновения конфликтов. А. Терещук отметил, что ни одно из заявлений не должно остаться без внимания, а уголовные производства по этим фактам должны рассматриваться как можно быстрее.
Сейчас о попытках захвата урожая аграриям рекомендуют сообщать в полицию по телефонам 779-40-61, 779-46-91 или 102.
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Сергей Гриневецкий
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