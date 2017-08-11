Правоохранители задержали в Херсоне убийцу жителя Одесской области

15:49 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицейские Одесской области по горячим следам раскрыли убийство жителя Лиманского района и задержали убийцу, уехавшего в Херсон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в полицию обратился мужчина с сообщением об исчезновении его родного брата — 47-летнего жителя Лиманского района, который два дня назад выехал из дома на автомобиле «Ауди А6» и его местонахождение неизвестно.

В тот же день полицейские на территории Березанского района Николаевской области в 100 метрах от трассы «Одесса — Николаев» обнаружили автомобиль пропавшего со следами крови в салоне и багажном отделении авто.

Через несколько часов правоохранители Одесской совместно с коллегами из Херсонской области в городе Херсон разоблачили подозреваемого в совершении преступления.

27-летний мужчина признался в убийстве жителя Лиманского района и рассказал, что мотивом преступления были долговые обязательства. Умерший был прорабом на стройке, где работал злоумышленник. Правонарушитель постоянно выражал свое недовольство по несвоевременной выплаты заработной платы. После очередного напряженного разговора со своим начальником злоумышленник выхватил молоток и нанес потерпевшему несколько ударов по голове.

Установлено, что после убийства злоумышленник вместе с еще одним мужчиной на автомобиле потерпевшего отвезли его тело и закопали в поле в районе с. Фонтанка Коминтерновского района, а автомобиль вывезли и оставили на территории Николаевской области.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время работниками полиции проводятся мероприятия по установлению места нахождения другого фигуранта преступления. После чего будет определена правовая квалификация его действий согласно действующему законодательству.