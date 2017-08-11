Житель Затоки задержан за нападение на полицейского

11:42 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Задержан 23-летний житель поселка Затока, который в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в помещение опорного пункта полиции в курортном поселке Затока зашел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, который совершил нападение на участкового офицера полиции.

Нападавший задержан сотрудниками Белгород-Днестровского отдела полиции в порядке статьи 208 УПК Украины.

«В ходе досудебного следствия было установлено, что 23-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы. А так как сотрудник полиции, на которого он напал, ранее разоблачил его в совершении преступления и привлек к ответственности, он решил отомстить милиционеру», — рассказал начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 345 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.