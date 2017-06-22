Задержаны жители области, которые ночью угнали полицейский автомобиль

16:58 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области разоблачены злоумышленники, которые сегодня ночью совершили нападение на полицейских и завладели их служебным автомобилем, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, сегодня в 5:30 в полицию поступило сообщение от работников Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции Украины о том, что во время проведения ими мероприятий по противодействию контрабанде на полицейских совершили нападение четверо неизвестных лиц, которые завладели служебным автомобилем.

Установлено, что ночью на окраине поселка Цебриково Великомихайловского района четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет на улице начали приставать к двум девушкам. Во время словесной перепалки девушки вышли на дорогу и остановили проезжавший служебный автомобиль правоохранителей, попросив полицейских о помощи.

Работники полиции сделали замечание парням, которые начали спорить с правоохранителями, а один достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники Управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние.

Этим воспользовались злоумышленники, которые сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранителями был введен план «Перехват». В результате принятых мер злоумышленники были задержаны. У правонарушителей были изъяты две гранаты. Найден служебный автомобиль.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 348 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с огнестрельным оружием) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.