Глава поселкового совета задержана на взятке в 45 тысяч гривен

13:02 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области разоблачили на взятке в 45 тысяч гривен руководителя поселкового совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, в ходе расследования уголовного производства сегодня, 10 августа, следователи областной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили «на горячем», во время получения взятки, руководителя Захаровского поселкового совета.

По данным следствия, взятку представительнице органа местного самоуправления должны были передать представителя одного из предприятий за получение решения поселкового совета на разработку детального плана территории для дальнейшей аренды земельного участка. Первую часть суммы — 15 тысяч гривен — женщина получила раньше.

Сегодня правоохранители разоблачили должностное лицо при получении второй части средств — 30 тысяч гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.