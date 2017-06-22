Одесса > Новости > Правоохранительные органы Полиция наградила сотрудников охраны рынка 17:38 / 09.08.2017 ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Cотрудники охраны Промтоварного рынка «7 километр» получили благодарность от Авангардовского отделения полиции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе Промтоварного рынка «7 Километр». Cотрудники охраны Промтоварного рынка «7 километр» получили благодарность от Авангардовского отделения полиции ГУНП в Одесской области. Начальник отделения Иван Могорян поблагодарил охранников рынка за активное взаимодействие с правоохранительными органами, непосредственную помощь работникам полиции в обеспечении правопорядка на территории «7 километра». Сотрудники службы охранной деятельности «7 км» не раз задерживали злоумышленников на территории рынка, предотвращали кражи и хищения товаров предпринимателей. версия для печати