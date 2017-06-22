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Полиция наградила сотрудников охраны рынка
17:38 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Cотрудники охраны Промтоварного рынка «7 километр» получили благодарность от Авангардовского отделения полиции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе Промтоварного рынка «7 Километр».

Cотрудники охраны Промтоварного рынка «7 километр» получили благодарность от Авангардовского отделения полиции ГУНП в Одесской области.

Начальник отделения Иван Могорян поблагодарил охранников рынка за активное взаимодействие с правоохранительными органами, непосредственную помощь работникам полиции в обеспечении правопорядка на территории «7 километра».

Сотрудники службы охранной деятельности «7 км» не раз задерживали злоумышленников на территории рынка, предотвращали кражи и хищения товаров предпринимателей.

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