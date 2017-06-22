Правоохранители задержали молодого человека, убившего своего товарища

11:19 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области задержан юноша, который убил и закопал своего товарища, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, пропавшего без вести жителя с. Жеребково Ананьевского полицейские нашли мертвым. В его смерти обоснованно подозревается 25-летний односельчанин пострадавшего.

В конце июля в Ананьевское отделение полиции Подольского отдела полиции поступило сообщение о том, что пропал без вести 19-летний житель с. Жеребково. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начались поиски пропавшего.

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские из объяснений родных, соседей и знакомых установили, что в последний раз мужчину видели в компании односельчанина. Однако тот в разговоре с правоохранителями нервничал, отрицал показания свидетелей и придумывал себе разные несуразные алиби.

Для поиска пропавшего была привлечена служебная собака, которая привела оперативников к лесному массиву, расположенному на расстоянии около одного километра от поселка. На поляне среди деревьев была обнаружена рыхлая земля, раскопав которую полицейские обнаружили тело пострадавшего со следами насильственной смерти

Под давлением неопровержимых доказательств злоумышленник признался, что накануне убийства употреблял с погибшим алкогольные напитки в заброшенном здании. Во время застолья его товарищ некоторое время разговаривал по телефону, после чего разозлился, схватил со стола кухонный нож и стал им размахивать. Между мужчинами завязался спор, в результате которого он выхватил нож и нанес товарищу несколько ударов ножом в живот и грудную клетку, а когда пострадавший упал на пол, ударил топором по затылку. Покинув односельчанина в беспомощном состоянии в здании, мужчина пошел домой. Чтобы скрыть следы преступления через два дня ночью он, взяв из дома веревку и пакет, упаковал тело и закопал его в лесу. Чтобы отвести от себя подозрение он разобрал по деталям велосипед убитого, на котором последний приехал к зданию, и также закопал. А орудие убийства — топор и нож — выбросил в пруд.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины до избрания меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.