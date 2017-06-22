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Правоохранители области взяли под стражу трёх наркоторговцев
13:22 / 08.08.2017
ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству прокуратуры арестованы три человека, подозреваемых в сбыте метадона на территории Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, перевозка, хранение и сбыт наркотических средств).
В понедельник, 7 августа, по ходатайству прокуратуры судом взяты под стражу трех участников преступной группы.
Этих лиц задержали сотрудники прокуратуры совместно с работниками отдела противодействия наркопреступности ГУНП в области и следователями ГУНП в Одесской области и сообщили им о подозрении.
Кроме того, в ходе обысков правоохранители изъяли в одном из помещений в г. Белгород-Днестровский 170 г метадона, около 10 кг маковой соломки, 30 мл опия, электронные весы, более 8 тыс грн и 2,5 тыс долларов США.
По данным следствия, эта группа лиц наладила сбыт метадона на территории Одессы и области. Согласно преступному плану, наркотики заказывали, звоня по номерам мобильных телефонов. После чего перечисляли деньги на банковские карточки, зарегистрированные на посторонних лиц.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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