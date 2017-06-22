Одесские правоохранители задержали бандитскую группировку, нанёсшую ущерб на 3 миллиона

10:40 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура сообщила о подозрении членам вооруженной банды, которая орудовала в Одессе, и взяла их под стражу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области сообщила группе лиц о подозрении в совершении бандитизма, разбоев, мошенничества и незаконном обращении с оружием.

Преступную группу разоблачили и задержали сотрудники отдела криминальной полиции и следователи Приморского отдела полиции совместно с работниками КОРД ГУ ЧП в области.

По ходатайству прокуратуры судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2016 адвокат, который предоставлял юридические услуги в г. Одессе, решил создать банду, в состав которой вошли трое мужчин.

В течение года группировка, вооруженная огнестрельным оружием, орудовала на территории Одессы, совершая разбойные нападения на жителей города. Нападающие «специализировались» на клиентах пунктов обмена валют, где и выжидали своих потенциальных жертв.

Общий размер ущерба, причиненного разбоями и мошенничеством, составляет почти 3 миллиона гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Приморский отдел полиции.