Правоохранители разоблачили замдиректора нацпарка при получении взятки

16:16 / 03.08.2017

ОДЕССА, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе во время получения взятки правоохранительные органы разоблачили заместителя руководителя Нижнеднестровского национального природного парка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сегодня следователи прокуратуры Одесской области совместно с оперативными сотрудникам Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя руководителя Нижнеднестровского национального природного парка.

Установлено, что должностное лицо национального парка в сговоре с другими служащими требовали от предпринимателя 12,5 тыс. грн взятки за беспрепятственное осуществление перевозок рыболовов-любителей по г. Глубокий Турунчук на территории парка, а также за непривлечение лица к административной ответственности за незаконный вылов рыбы и порубку камыша .

По договоренности эти средства замдиректора получил в Одессе, во время чего его задержали правоохранители.

Следствие также проверяет информацию относительно систематического получения должностными лицами национального парка неправомерной выгоды за незаконную деятельность на природоохранной территории.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.