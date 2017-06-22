|
|
Правоохранители разоблачили замдиректора нацпарка при получении взятки
16:16 / 03.08.2017
ОДЕССА, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе во время получения взятки правоохранительные органы разоблачили заместителя руководителя Нижнеднестровского национального природного парка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сегодня следователи прокуратуры Одесской области совместно с оперативными сотрудникам Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя руководителя Нижнеднестровского национального природного парка.
Установлено, что должностное лицо национального парка в сговоре с другими служащими требовали от предпринимателя 12,5 тыс. грн взятки за беспрепятственное осуществление перевозок рыболовов-любителей по г. Глубокий Турунчук на территории парка, а также за непривлечение лица к административной ответственности за незаконный вылов рыбы и порубку камыша .
По договоренности эти средства замдиректора получил в Одессе, во время чего его задержали правоохранители.
Следствие также проверяет информацию относительно систематического получения должностными лицами национального парка неправомерной выгоды за незаконную деятельность на природоохранной территории.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины осуществляют следователи прокуратуры Одесской области.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:29 03.08.2017
16:38 03.08.2017
14:01 03.08.2017
12:36 03.08.2017
11:54 03.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.020
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»