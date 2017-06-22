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Иностранцы, укравшие 5 миллионов, предстанут перед судом
12:56 / 02.08.2017
ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе перед судом предстанут пятеро иностранцев, подозреваемых в краже более 5 млн грн из офиса предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы. прокуратура Одесской области направила в Малиновский районный суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, причастных к похищению имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины).
Установлено, что пятеро иностранцев вступили в сговор и в феврале 2017 года решили обокрасть офис предпринимателей по ул. Средний.
Согласно с распределенными преступными ролями, один из них должен был ждать в машине, другой должен был стоять перед входом и еще двое — попасть внутрь и завершить план. Сломав металлические решетки и сняв пластиковое окно, злоумышленники проникли на 3-й этаж офиса, взломали двери в двух сейфах и похитили более 5 млн грн в разной валюте и 9 единиц золотых изделий общей стоимостью 35 тыс грн.
По «горячим следам» угонщиков задержали на выезде из Одессы сотрудники УКР ГУНП в Одесской области и КОРД ГУНП в области.
В настоящее время по ходатайству прокуратуры пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось СУ ГУНП в Одесской области.
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