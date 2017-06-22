Неизвестные совершили нападение на помощника директора порта «Черноморск» Владимира Букача

13:28 / 01.08.2017

ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Неизвестные совершили нападение на помощника директора ГП «МТП «Черноморск» Владимира Букача, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе ГП «МТП «Черноморск».

По информации пресс-службы, утром 31 июля помощник директора ГП «МТП «Черноморск», глава общественной организации «Антикоррупционное движение юга» Владимир Букач подвергся нападению во дворе собственного дома.

Неизвестные личности, скрывающие свои лица под масками, избили сотрудника порта «Черномрск» бейсбольными битами, в результате чего он был доставлен в медицинское учреждение с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. На данный момент его состояние оценивается как степени средней тяжести. Владимира Букача ожидает несколько операций.

Правоохранители расследуют данное происшествие. Информация о нем внесена в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 122 УК Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»).

Согласно версии следствия, неизвестные поджидали помощника директора порта в автомобиле у его дома и, когда утром Владимир Букач вышел на улицу к своему автомобилю за документами, те напали и избили его. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль нападавших. Их личности устанавливаются. Ведется следствие.

В ГП «МТП «Черноморск» помощник директора курирует общественную работу и социальные вопросы, в том числе и отслеживает ситуацию с профсоюзными организациями. На личном контроле у Владимира Букача в том числе находится расследование уголовное производство в отношении председателя Профсоюза работников морского транспорта ГП «МТП» «Черноморск» Сергея Брызгалова, который подозревается в растратах государственных средств в особо крупных размерах.

Пострадавший не исключает, что нападение на него может быть связано именно с активизацией процесса расследования данного дела, а также заявлением активистов подразделений порта о намерении создать собственные новые профсоюзы. В адрес Владимира Букача, как и в адрес других помощников порта, неоднократно поступали анонимные угрозы, которые ранее носили только характер психологического давления. Однако сейчас конфликт перешел в открытую угрозу жизни и здоровью сотрудников порта из команды директора Сергея Крыжановского.

В ГП «МТП «Черноморск» начали проводить свое собственное внутренне расследование для того, чтобы обезопасить от подобных нападений других сотрудников порта, а также помочь следствию в установлении лиц, причастных к данному правонарушению.