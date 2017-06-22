Полицейские привлекли к ответственности мать несовершеннолетних

15:30 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 25-летнюю жительницу Подольского района привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Подольский отдел полиции поступило сообщение от работника медицинского учреждения о том, что местная жительница оставила двух малолетних детей и отсутствует дома. По словам фельдшера, двухлетний мальчик бегал по улице, а четырехлетняя девочка была привязана к кровати цепью. Правоохранители совместно с представителями районной службы по делам детей сразу выехали в село.

По прибытии полицейских мать сообщила, что дети здоровы, в медицинской помощи не нуждаются. Она оставила девочку дома привязанной к кровати, поскольку пошла на огород, а ребенок спал, и она боялась, что девочка может куда-то убежать. За мальчиком она присматривала. Местные жители сообщили, что женщина смотрит за детьми. Санитарные условия в доме удовлетворительные, постельное белье чистое, еда приготовлена, консервация на зиму заготовлена.

«С женщиной полицейские провели профилактическую беседу о недопустимости насилия в отношении детей. В отношении нее составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) », — сообщил начальник Подольского УП Николай Песчанский. — Сотрудники сектора превенции отдела будут периодически проверять данную семью, чтобы исключить нарушение прав малолетних детей ».