Одесситка предстанет перед судом за то, что заказала убийство

14:22 / 27.07.2017

ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура сообщила гражданке о подозрении в заказе убийства знакомой ее мужа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту законченного покушения на убийство человека на заказ (ч. 2 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе расследования, 26 июля сотрудники прокуратуры и работники управления СБУ в Одесской области разоблачили женщину, которая заказала убийство гражданки, и сообщили ей о подозрении.

Этот человек в июне 2017 подыскал соучастника-исполнителя будущего преступления и договорилась об убийстве знакомой своего мужа. После передачи средств женщина была уверена, что «киллер» сделает свое дело.

В то же время преступление удалось предотвратить и инсценировать на завершающей стадии благодаря совместным действиям правоохранительных органов.

В настоящее время решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Малиновский отдел полиции.