|
|
Одесситка предстанет перед судом за то, что заказала убийство
14:22 / 27.07.2017
ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура сообщила гражданке о подозрении в заказе убийства знакомой ее мужа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту законченного покушения на убийство человека на заказ (ч. 2 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В ходе расследования, 26 июля сотрудники прокуратуры и работники управления СБУ в Одесской области разоблачили женщину, которая заказала убийство гражданки, и сообщили ей о подозрении.
Этот человек в июне 2017 подыскал соучастника-исполнителя будущего преступления и договорилась об убийстве знакомой своего мужа. После передачи средств женщина была уверена, что «киллер» сделает свое дело.
В то же время преступление удалось предотвратить и инсценировать на завершающей стадии благодаря совместным действиям правоохранительных органов.
В настоящее время решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Малиновский отдел полиции.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:50 27.07.2017
17:12 27.07.2017
16:23 27.07.2017
15:15 27.07.2017
14:51 27.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.701
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»