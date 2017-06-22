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Полиция задержала более 10 человек возле Ширяевского районного суда
10:43 / 27.07.2017
ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полицией задержаны лица, которые нарушали общественный порядок возле Ширяевского районного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в настоящее время задержаны более 10 человек, которые распыляли в лицо полицейских слезоточивый газ из баллончиков, наносили стражам порядка телесные повреждения и бросили емкость с зажигательной смесью.
По данным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
В отделе коммуникации напомнили, что вчера у здания Ширяевского райсуда возник конфликт между представителями двух общественных объединений. Полиция прекратила хулиганские действия и не допустила продолжения конфликта.
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