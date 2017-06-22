Одессит предстанет перед судом за контрабанду особо опасных наркотиков

16:28 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За контрабанду особо опасных наркотиков житель Одессы отвечать в суде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы. прокуратура области 24 июля направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в контрабанде наркотических веществ (ч. 2 ст. 305 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи управления СБУ в Одесской области.

В ходе расследования установлено, что 42-летний житель Одессы в сговоре с другим лицом незаконно перевез на территорию Украины почти 300 картриджей для курения электронных сигарет, в каждом из которых он скрыл в целом 85 г смолы каннабиса (особо опасное наркотическое вещество).

Контрабанда осуществлялась почтовым отправлением через службу курьерской доставки. Для избежания ответственности при оформлении посылки использовались копии поддельных документов на вымышленных лиц, а адресатом была комната одной из гостиниц в г. Одессе, которую снимали только для получения наркотиков.