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Одессит предстанет перед судом за контрабанду особо опасных наркотиков
16:28 / 26.07.2017
ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За контрабанду особо опасных наркотиков житель Одессы отвечать в суде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По сообщению пресс-службы. прокуратура области 24 июля направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в контрабанде наркотических веществ (ч. 2 ст. 305 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи управления СБУ в Одесской области.
В ходе расследования установлено, что 42-летний житель Одессы в сговоре с другим лицом незаконно перевез на территорию Украины почти 300 картриджей для курения электронных сигарет, в каждом из которых он скрыл в целом 85 г смолы каннабиса (особо опасное наркотическое вещество).
Контрабанда осуществлялась почтовым отправлением через службу курьерской доставки. Для избежания ответственности при оформлении посылки использовались копии поддельных документов на вымышленных лиц, а адресатом была комната одной из гостиниц в г. Одессе, которую снимали только для получения наркотиков.
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