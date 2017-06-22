Пограничники задержали 4 браконьеров в Одесской области

13:55 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Дунае и озере Кугурлуй пограничники задержали 4 браконьеров с уловом калкана, крабов и раков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, за прошедшие сутки при участии сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с пограничниками Измаильского отряда Одесской области задержали 4 браконьеров, два плавсредства, сетки и рыбу на сотни тысяч гривен.

Двух браконьеров правоохранители задержали недалеко от города Вилково. При осмотре катера, на которым они прибыли в рыбоприемные пункты на реке Дунай, пограничники обнаружили в нем почти 7,5 километров сетей, более 200 килограммов калкана черноморского и 3 травяных краба, занесенных в Красную книгу Украины.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 320 тыс. гривен.

По факту уголовного преступления пограничники осведомили Килийское отделение Национальной полиции. Сетки, улов, моторная лодка изъяты.

Кроме того, на озере Кугурлуй пограничники обнаружили и задержали еще двух браконьеров и лодку, в которой было 3 мешка раков. Во время задержания браконьеры с целью избежания ответственности выбросили их в воду. Однако все мешки, в которых находилось около тысячи раков, поднят и передан соответствующим органам.

За злостное неповиновение законным требованиям пограничников и нарушение пограничного режима оба правонарушителя привлечены к ответственности.

Также по данному факту правонарушения пограничники направили сообщение в Измаильский отдел Национальной полиции.