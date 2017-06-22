Одесские правоохранители разоблачили группу интернет-мошенников

15:10 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области разоблачили группу интернет-мошенников, якобы собиравших средства фонда на нужды АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сотрудники Одесской местной прокуратуры № 2 (Малиновский район) сообщили о подозрении в мошенничестве мужчине, причастному к созданию фиктивной благотворительной организации (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

В июне этого года мошенника разоблачили сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Причерноморского управления киберполиции ГКЧП Украины.

По данным следствия, подозреваемый действовал в сговоре с другими лицами из г. Киева. Созданный ими благотворительный фонд действовал более полугода для якобы сбора помощи на нужды украинских военнослужащих, находящихся в зоне АТО.

Дельцы занимались поиском в сети Интернет реквизитов крупных предприятий, в том числе на территории Одесской области. В дальнейшем злоумышленники по телефону представляясь должностными лицами облгосадминистраций, обращались к руководству предприятий с просьбой оказать благотворительную помощь раненым военнослужащим и присылали на электронный адрес, поддельные реквизиты и правоустанавливающие документы своего фонда. После поступления средств на счета организации злоумышленники снимали их в банкоматах и использовали для собственных нужд.

В результате указанных преступных действий пострадали более 10 предприятий Одесской области.

Сумма причиненного интернет-мошенничеством ущерба составляет более 100 000 гривен.

Во время обыска в одном из домов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, черновые записи со схемами преступной деятельности.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление местонахождения других соучастников.

Досудебное расследование осуществляет Малиновский отдел полиции.