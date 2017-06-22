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Правоохранители обнаружили краденое имущество на сумму около миллиона гривен
16:46 / 21.07.2017
ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе расследования серии краж в Суворовском районе правоохранители обнаружили краденое имущество на сумму около миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 (Суворовский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением в жилище, совершенная в крупных размерах).
В мае этого года сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении двум иностранцам, причастным к серии квартирных краж в Суворовском районе. На счету дельцов семь краж из квартир, а сумма причиненного собственникам ущерба составляет около миллиона гривен. Указанные лица «специализировались» на кражах из квартир 2-го и 3-го этажей, срезая специальным оборудованием железные решетки на окнах.
Во время расследования указанного производства в ходе обысков сотрудники прокуратуры и полиции в помещении по ул. Авиационной обнаружили и изъяли значительное количество коллекционных монет, наручных и карманных часов, кожаных сумок, солнцезащитных очков элитных брендов, видеокамер, телефонов и другой техники, несколько единиц травматического оружия и боеприпасов. Сейчас устанавливается причастность этого имущества к незаконному промыслу подозреваемых в серии краж.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела.
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