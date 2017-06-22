|
|
Прокуратура Одесской области продолжает бороться с недобросовестными арендаторами
13:18 / 21.07.2017
ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура продолжает принимать меры по пресечению в судебном порядке договоров между управлением городского совета и недобросовестными арендаторами прибрежных территорий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, недавно решениями хозяйственного суда Одесской области удовлетворено 2 иска прокуратуры региона в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью и физическому лицу-предпринимателю.
Исковые требования прокуратуры заключались в расторжении договоров аренды 2 берегозащитных сооружений в виде искусственного песчаного пляжа «Курортный», расположенного на 13 ст. Большого Фонтана. Общая площадь спорных участков составляет 3 тыс. м кв., а экспертная стоимость — 3,2 млн грн.
Основанием предъявления указанных исков стало системное невыполнение арендаторами своих обязательств, в частности неоформление паспорта пляжа на его открытие и функционирование, размещение временных деревянных сооружений, отсутствие медицинских пунктов и тому подобное.
В настоящее время указанные участки обязано освободить и вернуть в собственность одесской общины.
Всего в апелляционном порядке прокуратура обжаловала 5 решений хозяйственного суда об отказе в удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды участка на пляжах.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
16:46 21.07.2017
15:52 21.07.2017
15:06 21.07.2017
14:22 21.07.2017
12:46 21.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.726
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»