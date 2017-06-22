Прокуратура Одесской области продолжает бороться с недобросовестными арендаторами

13:18 / 21.07.2017

ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура продолжает принимать меры по пресечению в судебном порядке договоров между управлением городского совета и недобросовестными арендаторами прибрежных территорий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, недавно решениями хозяйственного суда Одесской области удовлетворено 2 иска прокуратуры региона в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью и физическому лицу-предпринимателю.

Исковые требования прокуратуры заключались в расторжении договоров аренды 2 берегозащитных сооружений в виде искусственного песчаного пляжа «Курортный», расположенного на 13 ст. Большого Фонтана. Общая площадь спорных участков составляет 3 тыс. м кв., а экспертная стоимость — 3,2 млн грн.

Основанием предъявления указанных исков стало системное невыполнение арендаторами своих обязательств, в частности неоформление паспорта пляжа на его открытие и функционирование, размещение временных деревянных сооружений, отсутствие медицинских пунктов и тому подобное.

В настоящее время указанные участки обязано освободить и вернуть в собственность одесской общины.

Всего в апелляционном порядке прокуратура обжаловала 5 решений хозяйственного суда об отказе в удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды участка на пляжах.