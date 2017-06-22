12:46 / 21.07.2017

ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области общая межведомственная группа обнаружила насаждения мака и конопли, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, правоохранители Одесской области обнаружили плантацию наркосодержащих растений в частном доме.

100 кустов снотворного мака, 186 кустов конопли и около полкило высушенных маковых головок обнаружили пограничники во взаимодействии с представителями Национальной полиции, и СБУ у жительницы одного из поселков Окнянського района Одесской области.

Мероприятия проводились в рамках специальной пограничной операции «Граница-2017».

Образцы выявленных растений изъяты представителями полиции и направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия