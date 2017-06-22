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Военная прокуратура выдвинула обвинение концерну «Военторгсервис»
14:14 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в отношении должностных лиц филиала «Одесское управление военной торговли» концерна «Военторгсервис», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 368 УК Украины относительно заведующего участком и специалиста по финансово-экономической безопасности филиала «Одесское управление военной торговли» Концерна «Военторгсервис».

Следствием установлено, что за продление договоров аренды контейнеров государственного предприятия, расположенных на рынке «7 километр», вышеуказанные лица требовали взятки у предпринимателей.

В общем злоумышленники планировали получить от 10 до 20 тыс. долларов США от 45 предпринимателей.

Однако их планы изменила военная прокуратура совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области, задержав 25.11.2016 при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 75 тыс доларов США (по 5000 с 15 предпринимателей).

Учитывая полученные в ходе осуществления досудебного расследования доказательства, которые в полной мере доказывают вину подозреваемых, военной прокуратурой обоим взяточникам сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 400 тыс. грн.

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Приморский районный суд г. Одессы.

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