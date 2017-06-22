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Правоохранители задержали гражданина Вьетнама, который незаконно переправлял соотечественников в страны ЕС
16:54 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе правоохранители задержали гражданина Вьетнама, который организовывал перемещения соотечественников в страны ЕС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины

По информации сектора, сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы совместно с представителями Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках уголовного производства, предусмотренного ч.2 ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Украины задержали 47-летнего гражданина Республики Вьетнам. Иностранец с целью незаконного обогащения организовал и осуществлял незаконную переправку иностранных лиц через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

Так, непосредственно во время мероприятий по реализации информации была обнаружена группа граждан Республики Вьетнам в количестве 24 человек, из которых 15 находились на территории Украины с нарушением действующего законодательства. Указанную группу планировали незаконно переправить в страны ЕС.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты средства, которые правонарушитель получил при содействии незаконной организации и последующей переправки через государственную границу, мобильные телефоны. Также по одному из адресов, где проводился обыск, в помещении, которое принадлежит фигуранту был обнаружен цех, который ранее использовался для изготовления одежды известных брендов, изъято швейное оборудование и лекала.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Организатора канала нелегальной миграции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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