Одессит приговорён к 7 лет тюрьмы за разбой

13:09 / 18.07.2017

ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19-летнего одессита признали виновным в разбойном нападении и приговорили к 7 годам заключения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы. сотрудники Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) поддерживали государственное обвинение в суде в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования установлено, что в августе 2016 злоумышленник, взяв из дома нож, спрятал его под одеждой и направился в отделение банка по ул. Балковской. Увидев в очереди женщину, которая держала в руках кошелек, он схватил ее и с угрозами применения оружия сообщил всем присутствующим, что происходит ограбление.

Довести до конца преступные намерения ему помешал свидетель происшествия, который выбил из рук вора нож и повалил на пол. После чего в отделение банка вызвали полицию.