|
|
Одессит приговорён к 7 лет тюрьмы за разбой
13:09 / 18.07.2017
ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19-летнего одессита признали виновным в разбойном нападении и приговорили к 7 годам заключения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы. сотрудники Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район) поддерживали государственное обвинение в суде в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Во время досудебного расследования установлено, что в августе 2016 злоумышленник, взяв из дома нож, спрятал его под одеждой и направился в отделение банка по ул. Балковской. Увидев в очереди женщину, которая держала в руках кошелек, он схватил ее и с угрозами применения оружия сообщил всем присутствующим, что происходит ограбление.
Довести до конца преступные намерения ему помешал свидетель происшествия, который выбил из рук вора нож и повалил на пол. После чего в отделение банка вызвали полицию.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:56 18.07.2017
17:40 18.07.2017
17:25 18.07.2017
17:12 18.07.2017
16:58 18.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.690
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»