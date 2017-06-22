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Двое мужчин приговорены к 7 годам лишения свободы за убийство
13:08 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Двое мужчин из Одесской области приговорены к 7 годам лишения свободы за убийство, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Измаильская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого двое мужчин приговорены к 7 годам лишения свободы.

Граждане признаны виновными в умышленном нанесении тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В ходе расследования правоохранители установили, что в ноябре 2014 года в г. Килия указанные лица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений пришли в дом потерпевшего. В дальнейшем осужденные нанесли ему 8 ударов ломом, вследствие повреждений мужчина скончался.

Следует отметить, что один из преступников ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Килийского отдела полиции.

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