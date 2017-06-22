Одесская полиция расследует избиение двухлетнего ребёнка

15:59 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники ГУНП Одесской области расследуют дело об избиении малыша возрастом 1 год 10 месяцев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля,в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела. 9 июля в 02.35 в дежурную часть Лиманского отдела полиции поступило сообщение врача центральной районной больницы о предоставлении медицинской помощи мальчику в возрасте 1 год и 10 месяцев, который был доставлен из пгт Доброслав с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломами ребер.

Получив сообщение, в больницу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. По словам 25-летней матери малыша, синяки на ягодицах, боках и грудной клетке сына она заметила около двух недель назад. По ее предположению, синяки могли появиться во время пребывания ее сына в его родного отца, также она сообщила, что ее сын недавно упал с собачьей будки. В органы полиции женщина не обращалась и пыталась вылечить синяки самостоятельно.

Установлено, что в последнее время женщина с двумя сыновьями в возрасте 1 год 10 месяцев и 5 лет проживала в с. Зоринове Лиманского района у сожителя, а 31-летний отец потерпевшего малыша проживает в другом селе и с малолетним сыном видится периодически. По словам женщины, он злоупотребляет алкогольными напитками.

Вечером 8 июля, когда мальчик находился с матерью, ему стало плохо — появились судороги. Ночью женщина вызвала скорую.

Увидев состояние ребенка, врачи в тот же день перевели мальчика в Одесскую областную детскую больницу, где ему был поставлен диагноз: синдром жестокого обращения с ребенком, закрытая черепно-мозговая травма, суарахноидальное кровоизлияние, теменноподапоневротичная гематома и перелом семи ребер.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ответственность, предусмотренная этой статье, — исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Расследование продолжается.